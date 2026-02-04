वर्दी की इंसानियत: भूखी मनोरोगी महिला का भाई बना टीआई

टीआई गोविंद बगोली ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मॉडल टाउन के पास एक मनोरोगी महिला को बंधक बनाकर रखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पता चला कि महिला मानसिक रूप से असंतुलित है और राह चलते लोगों पर पत्थर फेंक रही थी, साथ ही मारपीट भी कर रही थी। पुलिस ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला खुद को कभी राधा तो कभी बांदा का निवासी बताने लगी। वह बार-बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी—भूख।