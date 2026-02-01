सोना‑चांदी की उछाल ने बिगाड़े शहनाई के सुर, हलके व मां, दादी के गहने करा रहे री‑डिजाइन

ग्वालियर. सहालग का मौसम एक बार फिर दस्तक देने जा रहा है। 4 फरवरी से शहर में विवाह मुहूर्त शुरू होते ही मैरिज गार्डन, बैंड-बाजे और ढोल की थाप से माहौल गुलजार होगा, लेकिन इस बार शहनाई की मिठास पर सोना-चांदी की महंगाई भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार बढ़ते दामों ने शादी वाले घरों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। हालात यह हैं कि गहनों के वजन में 40 से 50 फीसदी तक कटौती करनी पड़ रही है और कई परिवार जुगाड़ के सहारे शादी निपटा रहे हैं। जानकारों की मानें तो 70 फीसदी शादियों पर बाजार का असर देखने को मिल रहा है।