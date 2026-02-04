एनएचएआई ठेके की आड़ में 39 लग्जरी कारों की ठगी, पुलिस रिकॉर्ड का वारंटी निकला मास्टरमाइंड

ग्वालियर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) में गाड़ियां किराए पर लगाने का झांसा देकर 39 लग्जरी कारों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभय सिंह भदौरिया पहले से ही महाराजपुरा थाने का वारंटी है। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 2999/25 में धारा 138 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी था, इसके बावजूद वह बेखौफ होकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था।

मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया और ट्रैवल्स कारोबारियों से ठगी गई 15 कारें बरामद की हैं। पुलिस को आशंका है कि इस ठगी में आरोपी के अन्य साथी भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।