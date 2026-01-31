एसआइआर: पक्ष रखने आए मतदाताओं की कतार टूटी, जिन्हें दुबारा मौका दिया वह वापस नहीं आए

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दूसरा चरण प्रशासन व मतदाताओं के लिए उलझन भरा हो गया है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं ने अब आना बंद कर दिया है। इस कारण रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां लगी कतारें टूट गई हैं। सुनवाई के लिए अधिकारी खाली बैठे हैं। जिन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए दुबारा मौका दिया था, वापस लौटकर नहीं आए। इसके अलावा लॉजिकल एरर वाले 3 लाख 21 हजार मतदाताओं के नोटिस डाउनलोड करने का काम चल रहा है। ये नोटिस डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। इसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। शिक्षकों के सामने बोर्ड परीक्षा का भी संकट आ गया है। ऐसी स्थिति में दोनों ही काम प्रभावित हो रहे हैं।