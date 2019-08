शॉप से लाखों रूपए के एंड्रॉयड मोबाइल व नगदी चोरी, सस्ते और की-पेड मोबाइलों को चोरों ने छुआ भी नहीं

चोर लाखों रूपए की नगदी व एक दर्जन से अधिक एंड्रॉयड मोबाइल चोरी ( cash and mobile theft ) कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के शंकर टाकिज सिनेमा हॉल के पास टेलर मार्केट में स्थित डीके मोबाइल स्टोर ( mobile shop theft in nohar ) पर बुधवार देर रात्रि को अज्ञात चोर दुकान ( mobile shop theft ) के ताले तोडक़र करीब एक दर्जन एंड्रॉयड मोबाइल व करीब डेढ लाख रूपए से अधिक नगदी रूपए चोरी कर फरार हो गए। ( Theft in Hanumangarh )