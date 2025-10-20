Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

श्रीगंगानगर के ब्रह्माणी मंदिर में बड़ी चोरी, दिवाली की रात चोर ले उड़े 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां

हनुमानगढ़ के पल्लू गांव स्थित मां ब्रह्माणी मंदिर में दिवाली की रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 10 किलो चांदी की मूर्तियां और आभूषण चुरा ले गए।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Jaisalmer News

ब्रह्माणी मंदिर में चोरी (फोटो- पत्रिका)

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में दिवाली जैसे पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की आस्था को झटका देने वाली बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। पल्लू गांव स्थित प्रसिद्ध मां ब्रह्माणी मंदिर में अज्ञात चोरों ने रविवार-सोमवार की दरमियानी देर रात मंदिर का ताला तोड़कर करीब 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां चोरी कर ली।


बता दें कि चोरी हुई वस्तुओं में पांच किलो चांदी की मां ब्रह्माणी की मूर्ति, तीन किलो चांदी का कालका माता की मूर्ति का मुकुट और दो किलो का चांदी का छत्र शामिल हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर पुजारी और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।


सोमवार सुबह मंदिर के द्वार खुले तो चोरी का पता चला। सूचना पर थानाधिकारी विजेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें दो अज्ञात चोर अलसुबह करीब 2 बजकर 5 मिनट पर मंदिर में प्रवेश करते दिखाई दिए।


दोनों चोरों ने महज कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, श्रद्धालु और पुलिस अधिकारी मंदिर परिसर में जमा हो गए।


ग्रामीणों ने बताया कि दिवाली की रात मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की तैयारी की गई थी। ऐसे में इस तरह की वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

