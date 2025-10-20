Shekhawati News: गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल झुंझुनूं की दरगाह की दिवाली, जगमग हुए खुशियों के दीप

नाथ सम्प्रदाय के महंत चंचलनाथ व कमरुद्दीन शाह की दोस्त की मिसाल पूरे शेखावाटी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में दी जाती है। दोनों अजीज मित्र हुए हैं। दोनों की यादों को बनाए रखने के लिए आज भी दरगाह के सालाना उर्स में चंचलनाथ टीले के महंत अतिथि होते हैं और चंचलनाथ टीले पर होने वाले कार्यक्रम में दरगाह के गद्दीनशीन खास मेहमान होते हैं।