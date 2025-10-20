Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan Roadways: गांवों के लिए खुशखबरी: दीपावली से इन ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू

दीपावली के अवसर पर जोधपुर रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड से ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया है।

जोधपुर

Santosh Trivedi

Oct 20, 2025

Photo- Patrika

जोधपुर। रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड से दीपावली के अवसर पर जोधपुर से ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू हो गया। रोडवेज जोधपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक उम्मेदसिंह ने बताया कि जिले के पांच ग्रामीण रुटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है।

- जोधपुर से बालेसर तक जोधपुर से दोपहर 3.15 रवाना होगा, जो शाम 5.30 बालेसर पहुंचेगी। वापसी में बस बालेसर सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो सुबह 9.15 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

- जोधपुर से ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए चाबा के लिए जोधपुर से शाम 4.15 बजे बस रवाना होगी, जो शाम 7.15 बजे पहुंचेगी। वापसी में चाबा से सुबह 8 बजे रवाना होगी, जो सुबह 11 जोधपुर पहुंचेगी।

-जोधपुर से बालेसर सुबह 7.15 बजे रवाना होगी, जो 9 बजे बालेसर पहुंचेगी। वापसी में सुबह 9.30 बजे रवाना होगी, जो 11-15 जोधपुर पहुंचेगी। बाद में, दोपहर 2.15 बजे रवाना होगी, जो शाम 4 बजे बालेसर पहुंचा देगी। वापसी में शाम शाम 6 बजे रवाना होगी, जो 7.45 बजे जोधपुर पहुंचा देगी।

-जोधपुर से सोलंकिया तला के लिए जोधपुर से सुबह 9.30 बजे रवाना होकर 11.30 बजे पहुंचा देगी व वापसी में दोपहर 12.30 बजे रवाना होकर दोपहर 3 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

-जोधपुर से नाथडाऊ सुखमडला के लिए शाम 4.15 बजे बस रवाना होगी, जो 6.45 पहुंचाएगी। वापसी में सुबह 8.15 बजे रवाना होगी, जो 10.45 बजे जोधपुर पहुंचेगी। इन बसों में यात्रियों को निशुल्क एवं रियायती सुविधा मिलेगी ।

Published on:

20 Oct 2025 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Roadways: गांवों के लिए खुशखबरी: दीपावली से इन ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू

