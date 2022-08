दबंगों से परेशान परिवार गांव छोड़ने को मजबूर, एसएसपी साहब ने तैनात कर दिए गार्ड

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक परिवार को दबंगों ने इतना परेशान किया पलायन करने का सोच लिया। लेकिन तभी एसएसपी साहब ने...

हरपालपुर थाना क्षेत्र का एक पीड़ित परिवार एसपी के पास शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि उसने अपने विपक्षियों के डर से मकान पर मकान बेचने के लिए एक नोटिस चस्पा की है। अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो घर बार बेचकर कहीं बाहर चला जाएगा। हालांकि इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने उसे सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

Family leaving village in Afraid of Dabangg SSP deployed guards in Hardoi