Pomegranate Peel Benefits: अनार ही नही, अनार के छिलके भी सेहत और स्किन के लिए होते हैं फायदेमंद, जानें इसके कमाल के फायदे

Pomegranate Peel Benefits: अनार का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन अनार की तरह ही इसके छिलके का सेवन करने से भी सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। साथ ही चेहरे पर अनार के छिलके का इस्तेमाल करना है स्किन के लिए फायदेमंद होता है। अनार के छिलकों में विटामिंस, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और स्किन संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इसलिए अनार के छिलके कभी भी फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि अनार के छिलके का पाउडर या रस बनाकर का इस्तेमाल करना चाहिए। अनार के छिलके का सेवन करने से मुंह से आती बदबू को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही ये चेहरे के झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं अनार के छिलके का इस्तेमाल करने से सेहत और स्किन को मिलने वाले लाभ के बारे में

Benefits of pomegranate peel for health and skin