कोरोना से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है यह बीमारी , जानें कैसे रहें सुरक्षित

H5N1 bird flu symptoms : विशेषज्ञों ने एच5एन1 (H5N1) बर्ड फ्लू महामारी के खतरे की चेतावनी दी है, जिसमें इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता को रेखांकित किया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के रिकॉर्ड में 887 मामले दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु दर काफी अधिक है.

Bird flu epidemic can be 100 times more dangerous than corona