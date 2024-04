Blindness Week India 2024 : अनियंत्रित Diabetes आपको बना सकती है अँधा, कैसे बचे

जयपुरPublished: Apr 01, 2024 12:16:16 pm Submitted by: Manoj Kumar

Blindness Prevention Week is being celebrated in India from 1 to 7 April. : दुनिया भर में करोड़ों लोग आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में ही लगभग 1 करोड़ लोग अंधे हैं। नेत्रहीनता निवारण सप्ताह (अप्रैल 1 से 7) इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को उनकी आंखों की देखभाल के लिए जागरूक किया जा सके।

Blindness Week India 2024 Uncontrolled Diabetes Can Lead to Blindness

Blindness Prevention Week is being celebrated in India from 1 to 7 April : भारत में 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता निवारण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान विशेषज्ञों का कहना है कि नेत्रहीनता की समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

Uncontrolled Diabetes Can Lead to Blindness : पीएमसीएच के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ सुनील कुमार ने कहा, "हालांकि संक्रमण से संबंधित आंखों की समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और यहां तक कि ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन मोतियाबिंद या ग्लूकोमा जैसी आनुवंशिक या उम्र से संबंधित आंखों की जटिलताओं को रोकना मुश्किल है। हालांकि, इसका इलाज उपलब्ध है।" उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद आनुवंशिक और उम्र से संबंधित दोनों हो सकता है, जबकि ग्लूकोमा का कारण ज्यादातर आनुवंशिक होता है। Uncontrolled Diabetes Can Lead to Blindness : विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित मधुमेह अंधापन या आंखों से संबंधित विकारों के मुख्य कारणों में से एक बनकर उभर रहा है। पीएमसीएच के मधुमेह रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ विजय आचार्य ने कहा, "मधुमेह रोगियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और अपने रक्त शर्करा के स्तर को सुरक्षित सीमा में रखना चाहिए।"





विशेषज्ञों के अनुसार, स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर, पौष्टिक भोजन खाकर, व्यायाम करके और नियमित रूप से आंखों की जांच कराने से अंधापन के खतरे को कम किया जा सकता है। भारत 1960 से नेत्रहीनता निवारण सप्ताह मना रहा है। भारत 1960 से नेत्रहीनता निवारण सप्ताह मना रहा है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी Balanced diet is important for eye health पालक, मेवे, बीज, फल, सब्जियां, मैग्नीशियम से भरपूर आहार, ओमेगा-3 स्रोत, विटामिन ई, बादाम, पिस्ता शामिल करें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्ब्स से सावधान रहें। व्यक्तिगत सलाह के लिए परामर्श लें। रक्तचाप, व्यायाम पर विचार करें।

आंखें ही हमारा सब कुछ हैं Eyes are our everything देखना हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। इसके बिना हम सीख नहीं सकते, चल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, और न ही काम कर सकते। भारत में लगभग 1 करोड़ लोग अंधे हैं और दुनिया भर में यह संख्या 3.7 करोड़ के करीब है। अंधापन रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है।

अंधापन रोकथाम सप्ताह का इतिहास History of Blindness Prevention Week नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक (NSPB) की स्थापना 1960 में हुई थी। यह स्वयंसेवी संस्था है जो दान के माध्यम से धन प्राप्त करती है। NSPB अन्य बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य 2020 तक Avoidable blindness को खत्म करना है।

अंधापन की परिभाषा Definition of blindness अंधापन देखने की क्षमता का पूरी तरह या आंशिक रूप से खोना है। कुछ मामलों में तो व्यक्ति प्रकाश भी नहीं देख सकता। चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंस या ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पाता। अचानक दिखाई देना बंद कर देना गंभीर है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

अंधापन के प्रकार Types of blindness पूर्ण अंधापन और आंशिक अंधापन के अलावा, तीन अन्य प्रकार के अंधापन हैं: वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस): कुछ रंगों को पहचानने में परेशानी।

रात्रि अंधापन: रात में या कम रोशनी में देखने में कठिनाई।

हिम अंधापन (स्नो ब्लाइंडनेस): सूर्य की परा紫外線 किरणों के अत्यधिक संपर्क के कारण दृष्टि का कम होना। धूप का चश्मा पहनकर इससे बचा जा सकता है। पूर्ण अंधापन और आंशिक अंधापन के अलावा, तीन अन्य प्रकार के अंधापन हैं:कुछ रंगों को पहचानने में परेशानी।रात में या कम रोशनी में देखने में कठिनाई।सूर्य की परा紫外線 किरणों के अत्यधिक संपर्क के कारण दृष्टि का कम होना। धूप का चश्मा पहनकर इससे बचा जा सकता है।

अंधापन के कारण Due to blindness दुनिया भर में अंधापन के मुख्य कारण ये हैं: - मोतियाबिंद (Cataract)

- शुगर की बीमारी (Diabetic Retinopathy)

- मोतियाबिंद (Glaucoma)

- उम्र बढ़ने के कारण होने वाली आंखों की बीमारी (Age-related macular degeneration) दुनिया भर में अंधापन के मुख्य कारण ये हैं: - मोतियाबिंद (Cataract)- शुगर की बीमारी (Diabetic Retinopathy)- मोतियाबिंद (Glaucoma)- उम्र बढ़ने के कारण होने वाली आंखों की बीमारी (Age-related macular degeneration)

भारत में अंधापन Blindness in india भारत में अंधापन एक बड़ी समस्या है। इसके मुख्य कारणों में मोतियाबिंद, दूर-दराज की दृष्टि में समस्या (uncorrected refractive errors) और ग्लूकोमा शामिल हैं। अनुमानित रूप से भारत में अकेले अंधापन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान 84,500 करोड़ रुपये है।

अंधापन के इलाज में नई तकनीक New technology in the treatment of blindness आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग की मदद से अंधेपन के इलाज में काफी तरक्की हुई है। स्मार्ट चश्मा (Smart Eye-wear): OrCam MyEye Pro नामक चश्मा अंधे लोगों की मदद करता है। यह आसपास की दुनिया का विश्लेषण करके बताता है।

स्मार्ट स्टिक (Smart Walking Sticks): CU बोल्डर के इंजीनियरों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नेत्रहीनों के लिए एक स्मार्ट स्टिक बनाई है। यह उन्हें रास्तों पर चलने में मदद करती है।

आंख का कृत्रिम अंग (Prosthetics): भविष्य में आंख का कृत्रिम अंग अंधापन का इलाज करने में मदद कर सकता है।

आनुवंशिक अंधापन का इलाज (Inherited Blindness Restoration): कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि आनुवंशिक अंधापन से कुछ हद तक दृष्टि वापस लाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग की मदद से अंधेपन के इलाज में काफी तरक्की हुई है।OrCam MyEye Pro नामक चश्मा अंधे लोगों की मदद करता है। यह आसपास की दुनिया का विश्लेषण करके बताता है।CU बोल्डर के इंजीनियरों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नेत्रहीनों के लिए एक स्मार्ट स्टिक बनाई है। यह उन्हें रास्तों पर चलने में मदद करती है।भविष्य में आंख का कृत्रिम अंग अंधापन का इलाज करने में मदद कर सकता है।कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि आनुवंशिक अंधापन से कुछ हद तक दृष्टि वापस लाई जा सकती है।