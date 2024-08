Breastfeeding मां में स्तन कैंसर और Depression की संभावना को कम करता है

जहां शिशुओं के लिए स्तनपान के कई फायदों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, वहीं एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण संबंध है: इसका मातृ मानसिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से प्रसवोत्तर अवसाद पर प्रभाव।

क्या है प्रसवोत्तर अवसाद What is postpartum depression Postpartum depression : प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी) एक चिकित्सीय स्थिति है जिसका अनुभव कई महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद पहले 2 से 3 दिनों के भीतर होता है और यह दो सप्ताह तक रह सकता है।

यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद लंबे समय तक बने रहने वाले उदासी, चिंता (चिंता) और थकान की तीव्र भावनाओं की विशेषता है। इसमें मूड स्विंग, रोने के दौरे, चिंता और नींद में कठिनाई भी शामिल है।

Breastfeeding reduces the risk of breast cancer and depression in the mother शोध बताते हैं कि लगभग सात में से एक महिला को प्रसवोत्तर अवसाद (Postpartum depression) हो सकता है। पीपीडी और चिंता अक्सर अनदेखी की जाने वाली चुनौतियां हैं जिनका सामना कई नई माताओं को करना पड़ता है।

पुणे के सूर्य मदर एंड चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की लैक्टेशन कंसल्टेंट मनीषा खलने ने बताया, “डिप्रेशन और चिंता विकार गर्भावस्था और प्रसव के बाद पहले वर्ष के दौरान सबसे आम प्रसूति जटिलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे मां की अपनी शिशु की जरूरतों को प्रभावी ढंग से समझने, समझने और जवाब देने की क्षमता कम हो जाती है।”

स्तनपान कराने वाली महिलाओं में प्रसवोत्तर अवसाद का खतरा कम Breastfeeding women have a lower risk of postpartum depression द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकियाट्री इन मेडिसिन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में दिखाया गया है कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्तनपान (Breastfeeding) कराया उनमें पीपीडी विकसित होने का खतरा कम पाया गया। बच्चे के जन्म के बाद पहले चार महीनों में इन महिलाओं में प्रभाव बरकरार रहा।

बेंगलुरु के क्लाउडनाइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की मुख्य लैक्टेशन कंसल्टेंट रूथ पैटर्सन ने बताया, “हालांकि अकेले स्तनपान (Breastfeeding) से प्रसवोत्तर अवसाद (Postpartum depression) को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन यह हार्मोनल संतुलन, शारीरिक रिकवरी, भावनात्मक बंधन और उद्देश्य और समर्थन की भावना को बढ़ावा देकर जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।”

जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के एक अन्य अध्ययन ने दिखाया है कि स्तनपान (Breastfeeding) से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। यह तनाव, चिंता और समग्र नकारात्मक मनोदशा को कम करने में मदद कर सकता है।

खलने ने कहा, “दिलचस्प बात यह है कि स्तनपान (Breastfeeding) और प्रसवोत्तर अवसाद (Postpartum depression) का एक जटिल, द्विपक्षीय संबंध है। जबकि प्रसवोत्तर अवसाद स्तनपान की संभावना को कम कर सकता है, स्तनपान के कार्य का ही अवसाद के लक्षणों को कम करने पर गहरा प्रभाव पड़ता है।”

इसके अलावा, पैटर्सन ने कहा कि स्तनपान (Breastfeeding) ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की रिहाई को उत्तेजित करता है। इसे अक्सर “प्यार हार्मोन” कहा जाता है। यह विश्राम को बढ़ावा देता है, तनाव को कम करता है और मनोदशा को बढ़ाता है, जिससे भलाई की भावना में योगदान होता है।

ऑक्सीटोसिन की रिहाई गर्भाशय के संकुचन में भी मदद करती है, जिससे प्रसवोत्तर रक्तस्राव कम होता है और शारीरिक रिकवरी में मदद मिलती है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका दर्द निवारक प्रभाव हो सकता है, जो समग्र आराम और भलाई में योगदान देता है।

विशेषज्ञ ने कहा, दूध उत्पादन में शामिल एक अन्य हार्मोन प्रोलैक्टिन का भी शांत प्रभाव होता है और यह मूड स्थिरता में सुधार करने में मदद कर सकता है, । प्रसवोत्तर अवसाद के जोखिम को कम करने के तत्काल लाभ के अलावा, स्तनपान (Breastfeeding) से स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने का भी दीर्घकालिक लाभ होता है।

स्तनपान मां में स्तन कैंसर की संभावना को कम करता है Breastfeeding reduces the risk of breast cancer in the mother पुणे के अपोलो स्पेक्ट्रा के स्त्री रोग विशेषज्ञ नितिन गुप्ते ने बताया, “स्तनपान मां में स्तन कैंसर (Breast Cancer) की संभावना को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। नई माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों को स्तनपान कराएं ताकि वे स्वस्थ रहें और स्तन कैंसर से खुद को सुरक्षित रख सकें, जो महिलाओं में उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है।”

गुप्ते ने बताया कि स्तनपान (Breastfeeding) के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन एस्ट्रोजन के जीवनकाल के संपर्क को कम कर सकते हैं – एक हार्मोन जो स्तन कैंसर के विकास से जुड़ा होता है।