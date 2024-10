क्या बेकरी का केक बन सकता है Cancer का कारण? खतरे की घंटी

कृत्रिम रंगों का अत्यधिक उपयोग -स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक Excessive use of artificial colours – dangerous for health Cancer causing chemicals in cakes : कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि 235 में से 223 केक नमूने सुरक्षित थे, लेकिन 12 नमूनों में हानिकारक तत्व मौजूद थे। इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए गए कृत्रिम रंग जैसे ऑलुरा रेड, सनसेट येलो एफसीएफ, पोंसेउ 4आर, टारट्राजीन, और कारमोइजिन। खासकर रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे केकों में ये रंग पाए गए।

Is Your Bakery Cake a Cancer Threat

खाद्य रंगों की मान्यता Recognition of food colors ऑलुरा रेड, सनसेट येलो और पोंसेउ 4आर जैसे रंग दुनिया भर में स्वीकृत हैं, जिसमें एफडीए (FDA), यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA) और भारत के FSSAI भी शामिल हैं। हालांकि, इन रंगों के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर बहस जारी है।

कुछ जानवरों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि इन रंगों के उच्च डोज से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि, मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा काफी कम होती है, जिससे इन अध्ययनों के परिणाम सीधे तौर पर मानव पर लागू नहीं होते।

साथ ही, खाद्य मिलावट जैसे कृत्रिम रंगों (Artificial colors) के अति प्रयोग से दस्त, मतली, आंखों की समस्याएं, और लीवर संबंधी विकार हो सकते हैं। इसलिए, अधिक स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों का चुनाव करने की सलाह दी जाती है।