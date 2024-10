Liver Cancer का कारण बन सकता है मोटापा और शुगर

मोटापा और शुगर: लिवर पर दोगुना खतरा Obesity and sugar: double the risk to the liver Cancer मोटापा और शुगर (Obesity and Sugar) दोनों ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा हैं, जो शरीर में वसा के असमान्य संचय (स्टीटोटिक लिवर डिजीज) को बढ़ाते हैं। इस स्थिति से लिवर सिरोसिस और अंततः हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) का विकास हो सकता है। शोध के अनुसार, ये स्थितियां लिवर कैंसर (Liver Cancer) के इलाज के बाद इसके दोबारा उभरने के खतरे को और बढ़ाती हैं।

शोध के परिणामों के अनुसार, लिवर कैंसर (Liver Cancer) सर्जरी के बाद मोटापे के कारण दो साल में कैंसर की पुनरावृत्ति का खतरा 1.5 गुना बढ़ जाता है, जबकि शुगर से यह खतरा 1.3 गुना अधिक होता है। पांच साल बाद, मोटापे (Obesity)से जूझ रहे रोगियों में यह जोखिम 3.8 गुना और शुगर के रोगियों में 2 गुना अधिक होता है।

मोटापा और शुगर को नियंत्रण में रखना है जरूरी It is important to keep obesity and sugar under control शोधकर्ताओं का मानना है कि कैंसर (Liver Cancer) की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मोटापा और शुगर (Obesity and Sugar) पर नियंत्रण आवश्यक है। डॉ. शिंकावा के अनुसार, ये निष्कर्ष कैंसर की पुनरावृत्ति का शीघ्र पता लगाने और समय पर उचित उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।