सुबह उठते ही घबराहट क्यों महसूस होती है और इससे कैसे निपटें?

जयपुरPublished: Mar 27, 2024 10:48:23 am Submitted by: Manoj Kumar

Why do I feel nervous when I wake up in the morning : क्या आप कभी सुबह उठकर बेचैनी महसूस करते हैं, इस बात को लेकर अनिश्चित रहते हैं कि ये परेशान करने वाली भावनाएं क्यों हो रही हैं? आप अकेले नहीं हैं।

सुबह की चिंता Morning anxiety: causes and symptoms



बहुत से लोग सुबह की चिंता का अनुभव करते हैं, जो दिन की शुरुआत को सकारात्मक रूप से करने के लिए चुनौतीपूर्ण बना सकता है. हालांकि, सुबह की चिंता के ट्रिगर्स को समझना और प्रभावी मुकाबला करने की रणनीति सीखना आपको इन भावनाओं को प्रबंधित करने और शांति की भावना को वापस पाने में मदद कर सकता है।

आप सुबह चिंता के साथ क्यों जाग रहे हैं Why are you waking up with anxiety in the morning

आप सुबह चिंता के साथ क्यों जाग सकते हैं, इसके कुछ कारण ये हैं: Causes and Remedies for Anxiety When You Wake Up तनाव Tension



सुबह की चिंता पिछले दिन के तनावों और चिंताओं या आने वाले दिन की चिंताओं से शुरू हो सकती है। आने वाले कार्यों या जिम्मेदारियों के बारे में नकारात्मक विचार और पूर्वानुमान जागने पर आशंका और बेचैनी की भावना पैदा कर सकते हैं।



सुबह की चिंता पिछले दिन के तनावों और चिंताओं या आने वाले दिन की चिंताओं से शुरू हो सकती है। आने वाले कार्यों या जिम्मेदारियों के बारे में नकारात्मक विचार और पूर्वानुमान जागने पर आशंका और बेचैनी की भावना पैदा कर सकते हैं। हार्मोनल परिवर्तन Hormonal changes

हार्मोनल उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से कोर्टिसोल का स्तर, सुबह के समय सबसे अधिक होता है, जो चिंता और बढ़ी हुई सतर्कता की भावनाओं में योगदान कर सकता है। हार्मोन के स्तर में ये प्राकृतिक परिवर्तन मूड और उत्तेजना को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जागने पर चिंता बढ़ सकती है।



नींद की खराब गुणवत्ता या अपर्याप्त नींद सुबह के समय चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकती है। अनिद्रा या बेचैन नींद जैसी नींद की गड़बड़ी शरीर के प्राकृतिक नींद-जागने के चक्र को बाधित कर सकती है और आपको जागने पर थका हुआ और चिंतित महसूस करा सकती है। अतिचिंतन और जुगाली Overthinking and ruminating

सुबह की चिंता भी अतिचिंतन या जुगाली करने से हो सकती है, जहाँ आपका दिमाग नकारात्मक विचारों और चिंताओं में व्यस्त हो जाता है। पिछली घटनाओं का अति विश्लेषण या भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाना चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकता है और आराम करना मुश्किल बना सकता है। सुबह की चिंता से कैसे निपटें how to deal with morning anxiety

अब, सुबह की चिंता को प्रबंधित करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां गहरी साँस लेने का अभ्यास करें practice deep breathing

अपने दिन की शुरुआत विश्राम को बढ़ावा देने और तनाव कम करने के लिए गहरी साँस लेने के व्यायाम से करें। अपनी नाक से धीमी, गहरी साँस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें, और फिर धीरे-धीरे अपने मुँह से बाहर निकालें। अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। सुबह की दिनचर्या स्थापित करें Establish a morning routine

एक शांत सुबह की दिनचर्या बनाएं जिसमें वे गतिविधियाँ शामिल हों जिन्हें आप आनंद लेते हैं, जैसे ध्यान, हल्का व्यायाम या जर्नलिंग। एक सुसंगत दिनचर्या स्थापित करना संरचना और स्थिरता प्रदान कर सकता है, जो चिंता की भावनाओं को कम करने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें challenge negative thoughts

नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक पुष्टि या यथार्थवादी दृष्टिकोण से बदलें। अपने आप को याद दिलाएं कि चिंतित विचार अस्थायी होते हैं और वास्तविकता के द्योतक नहीं होते हैं। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें ताकि अपनी मानसिकता को बदल सकें



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।



