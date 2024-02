भारत में, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक वैक्सीन विकसित की गई है। केंद्र सरकार 9 से 14 साल तक की लड़कियों को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत मुफ्त में यह टीका लगाने जा रही है। चूंकि यह टीका यौन संबंध बनाने से पहले दी जाए तो सबसे अच्छा परिणाम देती है, इसलिए 14 साल की उम्र सीमा चुनी गई है।

Cervical Cancer Prevention: Can HPV Vaccine Be Given After Age 14?