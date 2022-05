Health Tips: अगर शरीर में हो रही है ये समस्या, तो भूलकर भी न करें दूध का सेवन

Health Tips: दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। लेकिन कई बीमारियों में दूध का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

Health Tips: दूध का सेवन करने से सेहत को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर दूध कई समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। दूध में मैग्नीशियम और कैल्शियम के भरपूर गुण पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते है। बच्चों के शारीरिक विकास बनाने में दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दूध का सेवन करने से सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता हैं। कई बीमारियों में दूध का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन समस्याओं में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए

Do not use milk in bloating allergens and pcos