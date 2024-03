स्मार्टफोन सिर्फ आंखों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, डॉक्टरों ने कहा- बल्कि इन गंभीर बीमारियों का खतरा भी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम स्क्रीन देखना चाहिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिलकुल भी फोन नहीं देना चाहिए, 2 साल के बच्चों को भी सिर्फ 1 घंटे ही स्क्रीन देखने देना चाहिए।

ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से आंखों को नुकसान पहुंचता हैExcessive phone use harms eyes कई रिसर्च बताते हैं कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। बच्चों में फोन की वजह से आंख कमजोर हो सकती है और आंखों में सूखापन भी रह सकता है। डॉक्टर विकास तनेजा का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे फोन को बहुत पास से देखते हैं।

उन्होंने बताया कि बच्चों को आंखों में बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होने लगती है। इससे आंखों से पानी भी आ सकता है और सिरदर्द भी हो सकता है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ज्यादा फोन चलाने से बच्चों की आंखों की मांसपेशियां भी कमजोर हो सकती हैं।





बच्चों में तनाव और डिप्रेशन भी हो सकता Stress and depression can also occur in children नींद पूरी ना होने से बच्चों में तनाव और डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। जल्दी गुस्सा आता है और उनका व्यवहार भी बिगड़ जाता है।

मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां Diseases like obesity, blood pressure and sugar खाना खाते समय भी फोन चलाने से बच्चों की खाने की आदतें भी खराब हो जाती हैं। इससे मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं।

इसलिए डॉक्टर माता-पिता को सलाह देते हैं कि बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं और उन्हें कम से कम फोन दें। बच्चों को बाहर खेलने दें और हेल्दी खाना खिलाएं। ऐसा करने से बच्चों का पूरा विकास होगा।