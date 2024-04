क्या Acupuncture बुढ़ापा रोेक सकता है? तनाव कम कर जवां रहने का आसान उपाय

तनाव बुढ़ापे का एक प्रमुख कारण Stress is a major cause of aging क्यूपंक्चर के एंटी-एजिंग प्रभावों के बारे में बात की और बताया कि यह कैसे तनाव को कम करता है, जो असमय बुढ़ापे का एक प्रमुख कारण है।

आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी, नींद की कमी, तनाव और खराब खानपान का असर हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में, एक्यूपंक्चर तनाव और सूजन जैसे कारकों को कम करने में मददगार साबित हुआ है।"



- बढ़ती उम्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और एक्यूपंक्चर इसके प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

- एक्यूपंक्चर एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के खास बिंदुओं को उत्तेजित करती है।

- एक्यूपंक्चर तनाव और सूजन को कम करके बुढ़ापे को धीमा कर सकता है।

- तनाव, नींद की कमी, खराब खानपान और व्यायाम की कमी बुढ़ापे को तेज करते हैं।

- एक्यूपंक्चर मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाकर नींद को बेहतर बना सकता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

एक्यूपंक्चर कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा को लोचदार बनाता है।

- एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल त्वचा की झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।

तनाव अब इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है Stress is now the biggest threat to humans

एक्यूपंक्चर तनाव को कम करके बुढ़ापे को धीमा कर सकता है। तनाव दिल का दौरा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। पिछले 15 सालों के मेरे अनुभव में, मैंने बहुत से लोगों को तनाव के साथ आते देखा है, यहां तक कि स्कूली बच्चे भी।"

तनाव, जो असमय झुर्रियों, महीन रेखाओं, बालों का सफेद होना और झड़ना का कारण बन सकता है, शरीर को अंदर और बाहर से प्रभावित करता है। तनाव से जुड़े विभिन्न अंगों में सूजन हो सकती है, जो शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को बाधित करती है।

एक्सपर्ट का कहना है कि एक्यूपंक्चर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (शरीर को आराम देने वाला तंत्रिका तंत्र) को सक्रिय करता है, जो "तनाव को कम करने और आराम दिलाने में मदद करता है। इससे व्यक्ति जवां दिखता है।" यह स्ट्रेस हॉर्मोन कोर्टिसोल को भी नियंत्रित करता है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि एक्यूपंक्चर के कुछ बिंदुओं पर सुई लगाने के बाद सीरम कोर्टिसोल का स्तर काफी कम हो गया। अध्ययन के लेखकों ने लिखा है कि "कार्यात्मक विकारों के उपचार में एक्यूपंक्चर का लाभदायक प्रभाव कोर्टिसोल या अन्य हार्मोन और न्यूरोहॉर्मोन के कारण हो सकता है।"

नींद की कमी भी उम्र बढ़ने की गति को तेज करती है। भारत में नींद से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हैं, खासकर उम्रदराज लोगों में। एक्सपर्ट ने बताया कि एक्यूपंक्चर नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को नियंत्रित करने के लिए एक गैर-दवा उपचार प्रदान करता है।

"हमारी 24 घंटे की जैविक घड़ी में, जब हमें अच्छी नींद नहीं आती है तो हमारा नींद-जागने का चक्र प्रभावित होता है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ, अब सुपर पल्स लेजर उपलब्ध हैं जो हार्मोनल नियमन के खास बिंदुओं, जिनमें मेलाटोनिन भी शामिल है, पर दबाव डालने में मदद करते हैं। सिर में बिना किसी दर्द के सिर्फ एक सुई लगाकर, यह मेलाटोनिन के हार्मोनल नियमन में मदद कर सकता है।"

एक्पर्ट ने बताया कि एक्यूपंक्चर में कोलेजन त्वचा को लोच प्रदान करने वाला एक मुख्य तत्व है। "हम चेहरे के बिंदुओं पर सिर्फ गुआशा और लेजर का इस्तेमाल करते हैं और चेहरे पर कोलेजन को बढ़ाते हैं।"