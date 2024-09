रोजाना कॉफी पीने से घटेगा Diabetes और Blood pressure, जाने कॉफी सेवन की सही मात्रा

कॉफी और मधुमेह का संबंध The connection between coffee and diabetes कॉफी (coffee) पीने से टाइप 2 मधुमेह (Type 2 diabetes) का जोखिम काफी कम हो सकता है। शोध से पता चला है कि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे मधुमेह (Diabetes) का खतरा घटता है।

उच्च रक्तचाप और कॉफी High blood pressure and coffee विशेषज्ञ के अनुसार, कॉफी (coffee) पीने से उच्च रक्तचाप (Blood pressure) का जोखिम भी कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि कॉफी में विटामिन ई, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो उच्च रक्तचाप (Blood pressure) को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। हालांकि, गंभीर उच्च रक्तचाप के मामलों में ग्रीन टी का सेवन बेहतर विकल्प हो सकता है।



फैटी लीवर और कॉफी Fatty Liver and Coffee कॉफी (coffee) का एक और उल्लेखनीय लाभ फैटी लीवर (Fatty liver की समस्या को कम करना है। डॉ. कुमार ने बताया कि नियमित रूप से कॉफी पीने से लीवर में वसा का जमाव कम होता है, जिससे लीवर की सेहत बेहतर होती है। कॉफी (coffee) का एक और उल्लेखनीय लाभ फैटी लीवर (Fatty liver की समस्या को कम करना है। डॉ. कुमार ने बताया कि नियमित रूप से कॉफी पीने से लीवर में वसा का जमाव कम होता है, जिससे लीवर की सेहत बेहतर होती है।

कॉफी सेवन की सही मात्रा The right amount of coffee intake एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 3 से 5 कप कॉफी (coffee) प्रतिदिन पीना सुरक्षित है, लेकिन इसे बिना चीनी और कम दूध के साथ पीना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 1 से 2 कप से अधिक नहीं पीना चाहिए, जबकि अनिद्रा से पीड़ित लोगों को सोने से पहले 5-6 घंटे तक कॉफी से दूर रहना चाहिए।



शोध का समर्थन कई शोधों में यह प्रमाणित किया गया है कि कॉफी (coffee) पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकती है। न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि कॉफी का अधिक सेवन करने वालों में पार्किंसंस रोग का खतरा 37% कम था। कई शोधों में यह प्रमाणित किया गया है कि कॉफी (coffee) पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकती है। न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि कॉफी का अधिक सेवन करने वालों में पार्किंसंस रोग का खतरा 37% कम था।

कॉफी (coffee) न केवल एक ताजगी देने वाला पेय है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कॉफी का सेवन संयमित मात्रा में ही किया जाए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में हमेशा डॉक्टर की सलाह ली जाए।