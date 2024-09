Black Coffee Benefits : रोजाना 3 कप ब्लैक कॉफी पीने से मिलते हैं चमत्कारी फायदे, हार्ट के मरीजों के लिए…

कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियाँ क्या हैं? What are cardiometabolic diseases? कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियाँ एक समूह की बीमारियाँ हैं, जिसमें दिल की समस्याएँ और मेटाबॉलिक असमानताएँ शामिल होती हैं। इनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, डायबिटीज, इंसुलिन प्रतिरोध, गैर-शराबी फैटी लिवर डिज़ीज़, उच्च रक्तचाप और रक्त परिसंचरण की बीमारियाँ आती हैं। जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) बढ़ रही है, दुनिया भर में इन बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासकर एक से अधिक बीमारियों वाले लोगों के लिए।

कॉफी और कैफीन कैसे करता है सुरक्षा? How do black coffee and caffeine protect? Black Coffee Benefits : इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोज़ाना कॉफी (Black Coffee) या कैफीन का सेवन करते हैं, विशेषकर मध्यम मात्रा में, उनमें एक से अधिक कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक, चाओफु के ने कहा कि जो लोग रोज़ाना तीन कप कॉफी या 200-300 मिलीग्राम कैफीन (Caffeine) का सेवन करते हैं, उनमें कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा 48% तक कम हो सकता है।

कितना कैफीन या कॉफी है उचित? How much caffeine or coffee is appropriate? अध्ययन के अनुसार, 200-300 मिलीग्राम कैफीन या तीन कप कॉफी (Black Coffee) प्रतिदिन का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह देखा गया कि जो लोग प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से कम कैफीन लेते हैं या बिलकुल भी कॉफी नहीं पीते, उनके मुकाबले मध्यम मात्रा में कैफीन लेने वालों में कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों का जोखिम काफी कम था।



अध्ययन के पीछे के तथ्य यह अध्ययन यूके बायोबैंक डेटा के आधार पर किया गया, जिसमें 5,00,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। अध्ययन में 1,72,315 प्रतिभागियों का कैफीन सेवन और 1,88,091 प्रतिभागियों का कॉफी (Black Coffee) और चाय का सेवन मापा गया। इन लोगों के स्वास्थ्य परिणाम उनकी स्वयं की रिपोर्ट, प्राथमिक चिकित्सा डेटा, अस्पताल के रिकॉर्ड और मृत्यु रजिस्टर के माध्यम से पहचाने गए।

कैफीन सेवन के फायदे benefits of caffeine consumption

अध्ययन में यह पाया गया कि किसी भी मात्रा में कैफीन या कॉफी (Black Coffee) का सेवन कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। हालांकि, मध्यम मात्रा में कॉफी या कैफीन का सेवन सबसे अधिक लाभकारी साबित हुआ