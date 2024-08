Drinking excess water : अधिक पानी पीने से हो सकती है मौत, जानिए कैसे?

ज्यादा पानी पीने पर एक्सपर्ट्स की क्या है राय एक्सपर्ट्स कहते है कि जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी (Drinking excess water) पीता है तो यह उसके लिए जानलेवा हो सकता है और उसको वाटर टाॅक्सिसिटी हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए जिससे वह स्वस्थ रह सके।



ज्यादा पानी पीने से खून में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है Drinking excess water reduces the amount of sodium in the blood

एक्सपर्ट्स बताते है कि जब एक साथ व्यक्ति बहुत सारा पानी पी जाता है तब वाटर टाॅक्सिसिटी हो जाता है जिसमें खून में सोडियम की मात्रा नाॅर्मल से बहुत कम हो जाती है। यह सब तब होता है जब शरीर में पानी में मात्रा ज्यादा होने से सोडियम उसमें घुलता है। इससे दिमाग की सेल्स यानी कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। सूजन से शरीर के अंगों में खून की सप्लाई बंद हो जाती है। इस सूजन को ब्रेन एडीमा कहा जाता है।

एक्सपर्ट्स कहते है कि यह समस्या काफी कम होती है लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा (Drinking excess water) पानी पीता है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में डाइल्यूट हो जाते है।

जरूरत से ज्यादा पानी पीने के यह है कुछ नुकसान These are some disadvantages of drinking excess water – पेट फूल जाना

– दिल के लिए खतरा

– खून में सोडियम की कमी

– किडनी का कमजोर हो जाना