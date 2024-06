भोजन है माइग्रेन का इलाज : इन स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ माइग्रेन को नियंत्रित करें

आहार में क्या शामिल करें What to include in the diet 1. मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ: Magnesium-rich foods मैग्नीशियम की कमी से सिरदर्द हो सकता है। इसलिए, काले बीन्स जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ सिरदर्द के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

2. ओमेगा-3 फैटी एसिड: Omega-3 fatty acids ओमेगा-3 फैटी एसिड में सूजन-रोधी गुण होते हैं जो सिरदर्द को कम कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं: मछली: सैल्मन और मैकेरल ओमेगा-3 का अच्छा स्रोत हैं।

बीज: चिया और फ्लैक्ससीड्स।

नट्स: अखरोट।

सोया उत्पाद: सोयाबीन और टोफू। 3. उच्च वसा, कम कार्बोहाइड्रेट आहार: High-fat, low-carbohydrate diet: कुछ शोध बताते हैं कि कीटो और लो-कार्ब डाइट्स सिरदर्द को रोकने में मदद कर सकती हैं। इसमें शामिल हैं:

दुबला मांस: चिकन, टर्की, और गोमांस।

समुद्री भोजन: मछली और शेलफिश।

डेयरी उत्पाद: मक्खन और पनीर।

नट्स और बीज: विभिन्न प्रकार के नट्स और बीज।

गैर-स्टार्ची सब्जियाँ: शतावरी, ब्रोकोली, और फूलगोभी। किन खाद्य पदार्थों से बचें What foods to avoid कुछ खाद्य पदार्थ सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। इसमें शामिल हैं: