Blood Sugar नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा समय कौनसा हैं, बस करना होगा ये काम

‘ओबेसिटी’ नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में दिखाया गया कि अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त निष्क्रिय वयस्कों के लिए शाम के समय मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि सबसे अधिक लाभकारी है। व्यायाम के समय का चयन महत्वपूर्ण Choosing the right time for exercise is important “हमारे परिणाम यह बताते हैं कि व्यायाम के समय का चयन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है,” ग्रेनेडा विश्वविद्यालय के शारीरिक और खेल शिक्षा विभाग के प्रोफेसर जोनाटन आर. रुइज़ ने कहा। “क्लिनिकल प्रैक्टिस में, प्रमाणित खेल और चिकित्सा कर्मियों को उस समय का ध्यान रखना चाहिए जब व्यायाम और शारीरिक गतिविधि कार्यक्रमों का प्रभाव सबसे अधिक हो,” उन्होंने जोड़ा।

Evening Exercise Most Beneficial for Reducing Blood Sugar Levels टीम ने कुल 186 वयस्कों का अध्ययन किया जिन्होंने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच, या शाम 6 बजे से आधी रात के बीच 14 दिनों तक व्यायाम किया। प्रतिभागियों का बॉडी मास इंडेक्स 32.9 किग्रा/मी² था और उनकी औसत आयु 46 वर्ष थी।

शाम का व्यायाम रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है Evening Exercise Most Beneficial for Reducing Blood Sugar Levels परिणामों में पाया गया कि शाम के समय मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि का 50 प्रतिशत से अधिक समय बिताने से दिन, रात, और समग्र रूप से ब्लड ग्लूकोज स्तर कम हुआ, इसकी तुलना में जब व्यक्ति निष्क्रिय था।

Evening Exercise Most Beneficial for Reducing Blood Sugar Levels एक पिछले अध्ययन, जो 'डायबिटीज केयर' जर्नल में प्रकाशित हुआ था और लगभग 30,000 लोगों के डेटा पर आधारित था, जिन्होंने लगभग 8 वर्षों तक अनुसरण किया गया था, ने भी दिखाया कि शाम के समय व्यायाम करने से मोटापे के खिलाफ अधिक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यह संबंध उन प्रतिभागियों में अधिक मजबूत पाया गया जिनमें ग्लूकोज नियंत्रण में कठिनाई थी और यह प्रभाव पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान था।

शाम 6 बजे से आधी रात के बीच की एरोबिक मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि ने समय से पहले मृत्यु और हृदय रोग से मृत्यु के जोखिम को कम कर दिया, अध्ययन ने दिखाया।

