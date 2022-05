Health Tips: इन फूड्स को चुनने से पहले बरतें ये सावधानी,जरा सी लापरवाही से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां

Health Tips: आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगें जो फायदेमंद तो होते हैं लकिन इनको खाते समय सेहत के ऊपर ध्यान रखने कि जरूरत होती है, नहीं तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।

Updated: May 13, 2022 03:14:06 pm

Health Tips: खाने का सेवन सीमित मात्रा में ही करना फायदेमंद होता है,बहुत से फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। बहुत से लोग अच्छी क्वालिटी का फूड्स समझ के इनको ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जानिए कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका सेवन सीमित मात्रा में ही ठीक होता है। वहीं इनका सेवन सही समय में ही करना चाहिए।

Fruits selection Mistakes: Eating too much can make body ill