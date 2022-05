Allergy: इन बीमारियों से रहते हैं परेशान तो भूलकर भी न करें बेसन और सूजी का सेवन, सेहत को हो सकती हैं कई समस्याएं

Allergy: सूजी और बेसन का सेवन आमतौर पर फ़ायदेमन्द माना जाता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनका सेवन सेहत के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जानिए सूजी को कौन सी बीमारियों में नहीं खाना चाहिए।

Updated: May 13, 2022 11:45:00 am

Allergy: बेसन और सूजी ये दोनों चीजें सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस प्रॉब्लम होना आदि। ऐसे में यदि आपको भी बेसन और सूजी खाने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसका मुख्य कारण एलेर्जी भी हो सकता है। इसलिए जानिए कि कब आपको बेसन और सूजी खाने को अवॉयड करना चाहिए।

