Chickenpox: गर्मियों के मौसम में अक्सर बढ़ जाता है चिकन पॉक्स का खतरा, बचाव के लिए इन सावधानियों को जरूर बरतें

Chickenpox: चिकन पॉक्स या स्माल पॉक्स ये दोनों बीमारियां वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस के कारण ज्यादातर होती है, इसके फैलने के कारण व्यक्ति के पूरे बॉडी में बहुत सारी फुन्सियां हो जाती हैं, जो कई बार बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती हैं।

Chickenpox: चिकेनपॉक्स या स्माल पॉक्स का खतरा ज्यादातर गर्मियों के मौसम में अधिक होता है, ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है, लेकिन इसके होने पर बॉडी पर बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इस दर्द को सहन कर पाना कई बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार ये बीमारी होने पर इसका असर बॉडी में लगभग सात दिनों काफी ज्यादा तीव्र रहता है। ये बीमारी भी साफ़-सफाई से जुड़ी होती है, इसलिए गन्दगी में इसके बढ़ने का खतरा अधिक होता है। यदि आप थोड़ी सी सावधानियां रखते हैं तो इस गंभीर बीमारी से आसानी से खुद का बचाव कर सकते हैं।

