मौसम बदलते ही होने लगती है सर्दी जुकाम की समस्या, फायदेमंद हो सकते हैं ये घरेलू उपाय

Home Remedies to Get Rid of Cold: बदलते मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम की समस्या होने लगती है। ऐसे में यदि आप इस समस्या से परेशान है तो आपके लिए ये घरेलू उपचार फायदेमंद हो सकते हैं।

नई दिल्ली•Jan 25, 2025 / 09:54 am• Puneet Sharma

Home Remedies To Get Rid Of Cold In Changing Season

Home Remedies to Get Rid of Cold: बदलते मौसम को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनको सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। जब मौसम बदलता है तो आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है यदि आपको यह समस्या होती है आपको बिना दवां के भी ठीक कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय ऐसे है जिनको यदि आप अपनाते हैं तो ये आपकी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कौनसे है वो घरेलू उपाय जो बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या को ठीक करने में कर सकते हैं मदद।

बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के घरेलू उपाय : Home Remedies to Get Rid of Cold शहद व अदरक का रस बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं में अदरक का रस और शहद को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करते हैं और सर्दी-जुकाम से भी राहत दिलाते हैं। आपको इसके अदरक का रस निकालकर शहद में मिलाकर पी लेना है। बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं में अदरक का रस और शहद को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करते हैं और सर्दी-जुकाम से भी राहत दिलाते हैं। आपको इसके अदरक का रस निकालकर शहद में मिलाकर पी लेना है। यह भी पढ़ें Joint Pain Home Remedies: ठंड में बढ़े जॉइंट पेन की समस्या में फायदेमंद हो सकते हैं ये घरेलू उपाय, जानें आप हल्दी का दूध यदि आप बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो जुकाम को दूर करने के साथ गले के दर्द से भी राहत दिला सकते हैं। आप इसका सेवन एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर कर सकते हैं। यदि आप बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो जुकाम को दूर करने के साथ गले के दर्द से भी राहत दिला सकते हैं। आप इसका सेवन एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर कर सकते हैं। नाक में सरसों का तेल सर्दी और जुकाम से राहत दिलाने में सरसों का तेल भी फायदेमंद माना जाता है। आपका इसका इस्तेमाल 2-2 बूंद नाक में डालकर कर सकते हैं। इससे आपकी बंद नाक ठीक हो सकती है। आप सरसों के ​तेल के अलावा घी का उपयोग भी कर सकते हैं। गिलोय का जूस आयुर्वेद में गिलोय का बहुत महत्व है। गिलोय कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। गिलोय का जूस आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में आप इसके सेवन से सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत महत्व है। गिलोय कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। गिलोय का जूस आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में आप इसके सेवन से सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। तुलसी का सेवन यदि आप बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो तुलसी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ऐसे में आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको खांसी में भी राहते मिलेगी साथ ही गले या फेफड़ों में जमा बलगम भी आसानी से निकल सकता है। यदि आप बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो तुलसी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ऐसे में आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको खांसी में भी राहते मिलेगी साथ ही गले या फेफड़ों में जमा बलगम भी आसानी से निकल सकता है। यह भी पढ़ें डायबिटीज से बचना है? बस इन आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करें डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।