India’s Organ Donation Crisis : मिथकों में घिरा अंगदान, भारत में हर साल बर्बाद हो रहे हैं लाखों अंग

भारत में अंगदान की वास्तविकता The reality of organ donation in India भारत में हर साल 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस (World Organ Donation Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के महत्त्व को बढ़ावा देना और इसके बारे में फैले मिथकों को दूर करना है। वर्तमान में भारत में मृत शरीर से अंग दान की दर बहुत कम है, जो प्रति दस लाख लोगों पर एक से भी कम है। यह दर पश्चिमी देशों में 70-80 प्रतिशत के करीब है।

विशेषज्ञों की चिंताएँ India’s Organ Wastage Crisis : कोलकाता के नारायण हेल्थ में कंसल्टेंट – नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, डॉ. तनिमा दास भट्टाचार्य, कहती हैं, “भारत में अंग बर्बादी एक गंभीर संकट है। हर साल लगभग 2 लाख किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंग जागरूकता की कमी और मिथकों के कारण नष्ट हो जाते हैं।” इसके अलावा, अस्पतालों में ब्रेन डेड केस की उचित पहचान न हो पाने के कारण संभावित दाताओं की उपलब्धता होने के बावजूद देश में अंग दान की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

केंद्र सरकार की पहल और चुनौतियाँ विशेषज्ञों ने कहा कि मस्तिष्क स्टेम मृत्यु के दस्तावेजीकरण में सुधार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल के निर्देशों के बावजूद शव अंग दान की दर में चिंताजनक रूप से कमी बनी हुई है। डॉ. राजेश अग्रवाल, जो दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के निदेशक हैं, ने कहा, “भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में हर साल हजारों जीवन रक्षक अंग बर्बाद हो जाते हैं।” लॉजिस्टिक और सिस्टमिक चुनौतियों के कारण व्यवहार्य अंगों की बर्बादी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंग बर्बादी कम करने के उपाय Ways to reduce organ waste डॉ. सुगंती अय्यर, जो पी. डी. हिंदुजा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर में निदेशक-कानूनी और चिकित्सा हैं, का मानना है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता में ब्रेन डेड के बाद अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर भारत में अंग बर्बादी के संकट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, गैर-प्रत्यारोपण अंग पुनर्प्राप्ति केंद्रों के रूप में पंजीकृत अस्पतालों की संख्या बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण और सामुदायिक आउटरीच से बर्बादी को रोकने में मदद मिल सकती है।

स्पेन का मॉडल और भारत की राह स्पेन का उदाहरण देते हुए डॉ. भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि भारत को मस्तिष्क मृत्यु के बाद दाताओं से हटकर रक्त संचार मृत्यु के बाद दाताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें अंग की बर्बादी को रोकने की बहुत बड़ी क्षमता है। स्पेन के ऑर्गनाइजेशन नेशनल डी ट्रांसप्लांट्स (ओएनटी) मॉडल ने अंग दान की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि की है, जहां रक्त संचार संबंधी मृत्यु का सामना कर रहे रोगियों के दान किए हुए अंग होते हैं।

अंगदान नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता Need to strengthen organ donation network विशेषज्ञों ने अंग परिवहन प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि प्रत्यारोपण में किसी भी देरी को कम करके प्रत्येक संभावित दाता के दान का सम्मान किया जाए। जब किसी ब्रेन डेड मरीज की पहचान हो जाती है तो अंगों को निकालने और प्रत्यारोपित करने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय होता है। इसके लिए निर्बाध समन्वय और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

डॉ. अग्रवाल ने कहा, “प्रत्येक अंग का समय पर प्रत्यारोपण न होने से हम अनेक जीवन बचाने का अवसर खो देते हैं, जिससे हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण नेटवर्क को मजबूत करें।”

जागरूकता और नीतिगत सुधारों की दिशा में कदम डॉ. भट्टाचार्य ने कहा, “अंग मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए भारत को एक व्यापक और केंद्रीकृत अंग दान रजिस्ट्री लागू करनी चाहिए।” कानूनों को संशोधित करने के साथ अधिक अंग दान के लिए प्रोत्साहित करने तथा अंग निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।

अंत में, भारत को अंगदान के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, नीति सुधार करने और सिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और लाखों जीवन बचाए जा सकें।

