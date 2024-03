कोविड का डर खत्म! अध्ययन में दावा, Long COVID और Flu में कोई अंतर नहीं

ऑस्ट्रेलिया में हुए एक नए शोध में पाया गया है कि "Long COVID" जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग के शोधकर्ताओं का कहना है कि लंबे कोविड शायद अन्य वायरस संक्रमणों के बाद होने वाली परेशानियों से अलग नहीं है, जैसे कि फ्लू के बाद होने वाली परेशानी।

Is Long COVID Just Like the Flu? Australian Study Suggests