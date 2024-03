Covid pandemic के दौरान पुरुषों की ज्यादा मौत क्यों हुई , चौंकाने वाला खुलासा

कोविड-19 से संक्रमित पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हृदय गति और श्वास दर बढ़ने के साथ-साथ शरीर का तापमान भी ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। यह अध्ययन पहनने योग्य उपकरणों के डेटा का उपयोग करके किया गया था।

Why did men's health deteriorate more during Covid pandemic