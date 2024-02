Covid मरीजों में खून के थक्के: क्या आपके पेट के बैक्टीरिया हैं जिम्मेदार?

Submitted by:

कुछ कोविड-19 मरीजों में खून के थक्के जमने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एक नए अध्ययन के अनुसार, इसके पीछे हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया जिम्मेदार हो सकते हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया एक खास पदार्थ बनाते हैं, जिसे 2-मेथिलब्यूटिरिलकार्निटाइन (2MBC) कहते हैं। यह पदार्थ खून में थक्के जमने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है।

Gut Bacteria Linked to High Blood Clot Risk in Some COVID Patients