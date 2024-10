शहद-नींबू वाला गर्म पानी पीते हैं तो सावधान, ये लोग नहीं करें इसका सेवन

शहद और नींबू वाला पानी (Side Effects Of Honey and Hot Lemon Water ) पीना सही माना जाता है लेकिन क्या आपको पता यह ड्रिंक हर किसी को सूट नहीं करती है। यह ड्रिंक आपका वजन फटाफट खटाती है और आपका पेट साफ करती है। लेकिन कुछ लोगों को इस ड्रिंक से दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हम जानेगें की किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

शहद-नींबू वाला गर्म पानी के फायदे Benefits of hot water with honey and lemon नींबू और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करने से शरीर में वसा का जलना संभव होता है। यह लिवर की सफाई में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

यह भी पढ़ें पीरियड दर्द में आराम के लिए इस चाय का करें सेवन इन लोगों के लिए शहद-नींबू वाला गर्म पानी नुकसानदायक : Side Effects Of Honey and Hot Lemon Water शहद-नींबू वाला गर्म पानी (Side Effects Of Honey and Hot Lemon Water ) हर ​किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है कई लोगों को इसका नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए जो लोग गठिया की समस्या से जूझ रहे हो, हाइपरएसिडिटी और पित्त दोष होने पर भी गुनगुने पानी में नींबू-शहद डालकर पीने से बचना चाहिए, खासकर खाली पेट, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो या दांत हिल रहे हों, मुंह के छाले या माउथ अल्सर की समस्या है तो आदि सभी को इस​ ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद-नींबू वाला गर्म पानी (Side Effects Of Honey and Hot Lemon Water ) हर ​किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है कई लोगों को इसका नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए जो लोग गठिया की समस्या से जूझ रहे हो, हाइपरएसिडिटी और पित्त दोष होने पर भी गुनगुने पानी में नींबू-शहद डालकर पीने से बचना चाहिए, खासकर खाली पेट, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो या दांत हिल रहे हों, मुंह के छाले या माउथ अल्सर की समस्या है तो आदि सभी को इस​ ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए।

शहद-नींबू वाले गर्म पानी कैसे करे सेवन How to consume hot water with honey and lemon आप जब कभी यह ड्रिंक (Side Effects Of Honey and Hot Lemon Water ) पी रहे हो तो आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए जैसे पानी हल्का गर्म या गुनगुना ही रखें, बहुत ज्यादा पानी न पिएं, शहद, नींबू-पानी पीने से ठीक पहले ही मिक्स करें, बहुत गर्म पानी में शहद न घोले, शहद न गर्म करें, न पकाएं, आधा ये एक से ज्यादा चम्मच शहद यूज नहीं करें, गुनगुने पानी में नींबू भी कम ही रखें आदि बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।