रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हैं तो अपनाएं ये सरल उपाय जल्द मिलेगा फायदा

विशेषज्ञों का कहना है कि गठिया हर्नियेटेड डिस्क या स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह मौसम और भी अधिक कष्टदायक हो सकता है। वास्तव में ठंड का प्रभाव स्लिप डिस्कए साइटिका या स्पाइनल फाइबर्स पर दबाव को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो लोग इन समस्याओं से प्रभावित नहीं हैं उनके लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सर्दी के मौसम में रीढ़ की सेहत को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं।

बचाव का क्या है तरीका : spinal cord tips for winters विशेषज्ञ कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना थर्मल और शॉल का उपयोग करना और पीठ को हमेशा गर्म रखना अत्यंत आवश्यक है। रीढ़ की सुरक्षा (spinal cord tips for winters) के लिए सही मुद्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण है विशेषकर जब लंबे समय तक बैठने का समय बढ़ता है। एर्गोनोमिक कुर्सी और सही बैठने की आदतें पीठ दर्द से बचने में मदद कर सकती हैं। सर्दियों में शारीरिक गतिविधि बनाए रखना कठिन हो सकता है लेकिन नियमित व्यायाम योग और हल्की स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की लचीलापन और रक्त संचार में सुधार होता है।

रीढ़ की हड्डी में दर्द ये उपाय भी कारगर : These remedies are also effective for spinal pain इस दौरान हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए ध्यान गहरी सांस लेने की तकनीकें और योग का अभ्यास करना फायदेमंद साबित होता है। इसके अतिरिक्त रीढ़ (spinal cord tips for winters) की मजबूती के लिए कैल्शियम विटामिन डी और ओमेगा 3 से भरपूर आहार जैसे दूध, दही, हरी सब्जियां और मेवे अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा सोने की उचित व्यवस्था जैसे कि सख्त गद्दे का उपयोग और करवट लेते समय घुटनों के बीच तकिया रखनाए निचली पीठ पर दबाव को कम करने में सहायक होता है। इन उपायों को अपनाकर ठंड के मौसम में रीढ़ से संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है।