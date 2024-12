Dinga Dinga Disease: इस बीमारी के होते ही बिना शौक के नाचने लगते हैं लोग, जानिए कौनसी है ये बीमारी

अब यूगांडा में भी एक नई रहस्यमयी बीमारी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीमारी को डिंगा डिंगा नाम दिया गया है जो इसके एक प्रमुख लक्षण के कारण है। डिंगा डिंगा (Dinga Dinga disease) का अर्थ है हिलते डुलते डांस करना। इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति लगातार हिलता डुलता रहता है जैसे वह नृत्य कर रहा हो।

कैसे रोका जा सकता है डिंगा डिंगा बीमारी को : How can Dinga Dinga disease be prevented? इस समय इस बीमारी के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में यदि शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इस बीमारी का प्रकोप अधिक है बुखार और शरीर में कंपन जैसे लक्षणों के प्रकट होने पर तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को इस विषय में जागरूक करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।