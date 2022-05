Health Tips: लगातार करते हैं कंप्यूटर व लैपटॉप में काम तो हो सकते हैं टेनिस एल्बो का शिकार, जानिए कारण और इसके लक्षणों के बारे में

Health Tips:लैपटॉप व कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करने से न केवल आंखों और दिमाग के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि लगातार काम करने से आपको टेनिस एल्बो नामक बीमारी भी हो सकती है, ये बीमारी अक्सर उन्हें होती है जो लंबे समय तक टाइपिंग करते रहते हैं।

Published: May 29, 2022 04:32:28 pm

Health Tips:कंप्यूटर व लैपटॉप में लगातार काम करने से टेनिस एल्बो नाम की बीमारी का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कोहनी नीचे रखकर और कीबोर्ड पर ज्यादा समय तक टाइप करने या माउस चलाने में मांसपेशियों को बोन्स से जोड़ने वाले पार्ट "टेंडन" में हल्का प्रहार होता है, इसके होने पर शुरुआत में दर्द का अहसास कम होता है, वहीं ये धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है। दर्द की समस्या धीरे-धीरे बाजू में भी होने लग जाती है।

symptoms and causes of tennis elbow