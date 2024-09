Video games reduce stress : वीडियो गेम से तनाव कम करने का नया उपाय

Video games reduce stress : स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन के अनुसार, वीडियो गेम खेलने से तनाव (Stress) से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है और यह दिमाग में अनचाही और तकलीफदेह यादों को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह शोध बीएमसी मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है।

तनाव से राहत के लिए गेमिंग एक कारगर साधन Gaming is an effective way to relieve stress PTSD के शिकार व्यक्ति अक्सर पुरानी और दर्दनाक यादों के कारण अत्यधिक मानसिक दबाव और नींद की समस्याओं से जूझते हैं। एकाग्रता की कमी और फ्लैशबैक भी इस स्थिति के आम लक्षण होते हैं।

इस अध्ययन में शामिल प्रोफेसर एमिली होम्स का मानना है कि रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जैसे कि वीडियो गेम (Video games) , मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने का एक सुलभ और प्रभावी उपाय हो सकते हैं।



Video games reduce stress : शोध के दौरान, प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया। एक समूह को पुराने अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ दिया गया, दूसरे समूह को टेट्रिस नामक वीडियो गेम (Video games) खेलने के लिए कहा गया, और तीसरे समूह को रेडियो सुनने का निर्देश दिया गया।

Video games reduce stress : टेट्रिस गेम में ‘मेंटल रोटेशन’ की अवधारणा का उपयोग होता है, जो व्यक्ति को विभिन्न कोणों से वस्तुओं की कल्पना करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है और ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है, जिससे पुराने तनावपूर्ण अनुभवों (Stressful experiences) के फ्लैशबैक को रोका जा सकता है।

आश्चर्यजनक परिणाम: लक्षणों में व्यापक सुधार शोध की शुरुआत में प्रतिभागियों को हर सप्ताह औसतन 15 फ्लैशबैक आते थे। लेकिन एक सप्ताह बाद, वीडियो गेम (Video games) खेलने वाले समूह में फ्लैशबैक की संख्या घटकर मात्र 1 रह गई, जबकि अन्य समूहों में यह संख्या पांच थी।

यह प्रभाव छह महीने बाद भी देखने को मिला, जब वीडियो गेम समूह ने न केवल फ्लैशबैक की संख्या में कमी का अनुभव किया, बल्कि उनके PTSD से जुड़े अन्य लक्षणों में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरल और सुलभ समाधान Video games reduce stress : प्रोफेसर होम्स के अनुसार, यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि वीडियो गेम (Video games reduce stress) का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के उपचार में एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो पारंपरिक चिकित्सा उपायों का उपयोग नहीं कर सकते या जिनके पास महंगे उपचार के लिए संसाधन नहीं हैं।