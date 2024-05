Cannes 2024: कौन है पायल कपाड़िया जिसने रच दिया इतिहास, अवॉर्ड जीतने पर गदगद हुए PM Modi

Cannes Film Festival 2024: विश्व पटल पर Payal Kapadia ने भारत का बढ़ाया मान है। इस मौके पर PM Modi ने उन्हें शाबाशी दी है।

Payal Kapadia 77th Cannes Film Festival Award 2024

Payal Kapadia 77th Cannes Film Festival: फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया (Payal Kapadia) ने कान फिल्म फेस्टिवल-2024 में भारत का मान बढ़ाया है। उनकी फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन एज लाइट’ (All We Imagine as Light) ने कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवॉर्ड जीता। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का नाम रोशन करने वाली फिल्ममेकर पायल कपाड़िया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी।

Payal Kapadia 77th Cannes Film Festival PM Modi ने फिल्ममेकर की प्रशंसा पीएम मोदी ने रविवार को एक्स पर फिल्ममेकर की प्रशंसा करते हुए लिखा, “पायल कपाड़िया को ‘ऑल वी इमेजिन एज लाइट’ के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत को गर्व है।”

ये भी पढ़ें: संतोष सिवन ने भारत का नाम किया रोशन, कान सिनेमैटोग्राफी पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने पायल कपाड़िया ने दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता कान फिल्म फेस्टिवल में पिछले 30 साल से कोई भी हिंदी जगत की फिल्म नॉमिनेट नहीं हुई थी। यह मौका भारतीय महिला निर्देशक पायल कपाड़िया को मिला। उनकी यह फिल्म इतने बड़े मंच पर पहुंची और दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता।

खास बात यह भी है कि इस फिल्म 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' की कहानी खुद पायल कपाड़िया ने लिखी है। जिसे उन्होंने मलयालम और हिंदी भाषा में लिखी है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कनी कुश्रुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम हैं।

38 वर्षीय पायल कपाड़िया की मां नलिनी मालिनी भी एक आर्टिस्ट रही हैं। पायल कपाड़िया ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की है।