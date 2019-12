हॉलीवुड के एक्टर जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्‍म 'नो टाइम टू डाई' का बुधवार को ट्रेलर जारी हो गया। इसमें डेनियल क्रैग हमेशा की तरह धमाकेदार एक्शन करते दिख रहे हैं। इसमें हवा बाइक और कार के स्‍टंट भी शामिल हैं। इस ट्रेलर को लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। मूवी में डेनियल क्रैग का डैशिंग लुक दिखाई देगा। वह सूट और चश्‍मा पहने अपने किसी मिशन में दिख रहे हैं।

इसमें कुछ कारों को उनके पीछे से उछलती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस फिल्‍म में जेम्‍स बांड की अन्‍य फिल्‍मों की तरह ही बंदूकें वाली कारों को भी दिखाया गया है। इसमें लशाना लिंच, नेओमी हैरिस, आना दे अर्मास, राल्फ फिनेस, बेन व्हिशॉ भी दिखेंगे। ये फिल्म भारत में 3 अप्रेल 2020 को रिलीज होने वाली है।

