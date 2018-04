अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का अमेरिकी टीवी शो 'क्वांटिको सीजन 3' जल्द ही प्रसारित होने वाला है। इस शो का एक वीडियो भी जारी किया है। बता दें कि इस शो का प्रसारण 26 अप्रैल से शुरू होगा। इस शो का जो प्रोमो जारी किया गया है, उसमें प्रियंका अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। प्रियंका ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्रांम अकाउंट पर शेयर किया है।

मारधाड़ और प्रियंका की अदाएं:

प्रियंका इस शो में एफबीआई एजेंट के किरदार में नजर आएंगी। प्रियंका के किरदार का नाम एलेक्स पेरिस है। 'क्वांटिको' का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें प्रियंका नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही वह मारधाड़ करती भी नजर आ रही हैं और अपनी अदाएं भी दिखा रही हैं। कुछ दिनो पहले प्रियंका ने इस शो से अपना लुक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था।

इस बार 13 एपिसोड में नजर आएंगी प्रियंका:

प्रियंका पिछले कुछ समय से बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में सक्रिय हैं। इस वजह से उनकी इंटरनेशनल सर्किट में लोकप्रियता बढ़ी है। पिछले दो शो में प्रियंका के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। इसी कारण वह इस शो के तीसरे सीजन का भी हिस्सा हैं। 'क्वांटिको' के पहले दो सीजन में 22 एपिसोड में प्रियंका शामिल थीं लेकिन इस बार वह 13 में ही दिखाई देंगी।

It's time for a new beginning, but remember...always be prepared. #Quantico returns April 26. pic.twitter.com/eyzdWcLCJ8