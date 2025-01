क्या आपके भी जमा हो गई है कान में गंदगी, जानिए कान साफ करने के घरेलू उपाय

कान का मैल निकालने के घरेलू उपाय : Home remedies to remove earwax यह भी पढ़ें Obesity and BMI : अब बदल गए हैं मोटापे के पैरामीटर्स, जानिए आप मोटे है या नहीं कान मैल निकालने लिए कई तरह के तेल उपयोग में लिए जाते हैं। उसमें बी ऑयल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, लहसुन का तेल, नारियल का तेल, ​आदि शामिल है। इसके अलावा कान का मैल साफ करने के लिए सेब के सिरके, ग्लिसरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब आप इन सब का उपयोग करते हैं तो कान का मैल अपने आप ही बाहर आने लग जाता है। इन नुस्खों के उपयोग से आपके कान को किसी प्रकार ​कि क्षति भी नहीं पहुंचती है। कान मैल निकालने लिए कई तरह के तेल उपयोग में लिए जाते हैं। उसमें बी ऑयल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, लहसुन का तेल, नारियल का तेल, ​आदि शामिल है। इसके अलावा कान का मैल साफ करने के लिए सेब के सिरके, ग्लिसरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब आप इन सब का उपयोग करते हैं तो कान का मैल अपने आप ही बाहर आने लग जाता है। इन नुस्खों के उपयोग से आपके कान को किसी प्रकार ​कि क्षति भी नहीं पहुंचती है।

कैसे बनता है कान में मैल : How earwax is formed in the ear डॉक्टर्स कान में मैल जमने को सामान्य बताते हैं। कान में मैल कान की अंदरूनी परत यानी नाजुक पर्दे को बाहरी गंदगी, धूल और इंफेक्शन से बचाने फायदेमंद होता है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में यह मैल जम जाता है तो यह सख्त हो जाता है। इसकी वजह से हमको सुनने में समस्या होने लग जाती है। ऐसे में समय समय पर पर कान को साफ करना बेहद फादेमंद होता है।

बेकिंग सोडा से कैसे निकलता कान से मैल : How to remove earwax using baking soda जब हम बेकिंग सोडा से कान का मैल निकालते हैं उसके लिए हमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 60 मिली पानी में अच्छे से मिलाकर ड्रॉपर की मदद से तीन-चार बूंद कान में डालना चाहिए। इसके बाद आधा-एक घंटे बाद मैल खुद ही नरम होकर बाहर निकलने लग जाता है।

सेब के सिरके कैसे निकलता कान से मैल : How to remove earwax with apple cider vinegar सेब के सिरके या विनेगर में एस्‍ट्रिजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह नुस्खा कान के मैल को तो निकालता है साथ ही इंफेक्‍शन ये भी बचाव करता है। इसे बनाने के लिए आप एक चम्मच सेब के सिरके को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाने के बाद तीन-चार बूंद कान में डाल सकते हैं।