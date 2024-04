सूखी खांसी का रामबाण इलाज? ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे आपको राहत

इन होम रेमेडी में छुपा है खांसी का इलाज The cure for cough is hidden in these home remedies. शहद के साथ पीपल की गांठ Peepal lump with honey पीपल की गांठ को अच्छे से पीस लें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। नियमित ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको सूखी खांसी (Dry Cough) से छुटकारा मिल जाएगा।

अदरक और नमक Ginger and Salt Home Remedies for Dry Cough: अदरक के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उस पर एक चुटकी नमक छिड़क लें और इसे दांतों के नीचे दबा लें। इस तरह अदरक का रस धीरे-धीरे मुंह के अंदर जाने दें। करीब 5-7 मिनट तक इसे मुंह में रखें और फिर चाहे तो कुल्ला कर लें, आपको सूखी खांसी (Dry Cough) से आराम मिलेगा। अदरक के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उस पर एक चुटकी नमक छिड़क लें और इसे दांतों के नीचे दबा लें। इस तरह अदरक का रस धीरे-धीरे मुंह के अंदर जाने दें। करीब 5-7 मिनट तक इसे मुंह में रखें और फिर चाहे तो कुल्ला कर लें, आपको सूखी खांसी (Dry Cough) से आराम मिलेगा।

काली मिर्च और शहद Black pepper and honey काली मिर्च और शहद का सेवन एक-साथ मिलाकर करने से भी सूखी खांसी (Dry Cough) से छुटकारा पाया जा सकता है। आप 4-5 काली मिर्च पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इसे नियमित लेने से आपको कुछ ही दिनों में सूखी खांसी (Dry Cough) से राहत मिल जाएगी। काली मिर्च और शहद का सेवन एक-साथ मिलाकर करने से भी सूखी खांसी (Dry Cough) से छुटकारा पाया जा सकता है। आप 4-5 काली मिर्च पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इसे नियमित लेने से आपको कुछ ही दिनों में सूखी खांसी (Dry Cough) से राहत मिल जाएगी।

अदरक और शहद Ginger and honey Home Remedies for Dry Cough: शहद, अदरक और मुलेठी मिलाकर खाने से न केवल खांसी (Dry Cough) से राहत मिलती है, बल्कि इम्युनिटी पावर भी बढ़ती है। एक चम्मच शहद में अदरक के रस की कुछ बूंदों को मिलाकर इसका सेवन करें। गला न सूखे, इसके लिए आप मुलैठी की छोटी सी डंडी लेकर मुंह में रखें, इससे गले में खराश नहीं होगी। शहद, अदरक और मुलेठी मिलाकर खाने से न केवल खांसी (Dry Cough) से राहत मिलती है, बल्कि इम्युनिटी पावर भी बढ़ती है। एक चम्मच शहद में अदरक के रस की कुछ बूंदों को मिलाकर इसका सेवन करें। गला न सूखे, इसके लिए आप मुलैठी की छोटी सी डंडी लेकर मुंह में रखें, इससे गले में खराश नहीं होगी।

गर्म पानी में शहद Honey in hot water दो चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीएं। नियमित शहद के सेवन से आपको सूखी खांसी (Dry Cough) में आराम महसूस होगा। रात के समय इसे पीने से गले में हो रही खराश में भी कमी आएगी।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।