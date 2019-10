Airtel Digital TV के बेस प्लान पर मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन

नई दिल्ली: Airtel Digital TV ने अपने यूजर्स को दिवाली से पहले जबरदस्त ऑफर दिया है। इसके तहत कंपनी अपने यूजर्स दो अपफ्रंट पेमेंट ऑप्शन दे रही हैं। इसमें से पहला ऑप्शन सेमी-एनुअल प्लान है, जो 15 दिनों की फ्री सर्विस दे रही है तो वहीं दूसरा एनुअल प्लान है, जिसमें 30 दिनों का सब्सक्रिप्शन फ्री है। यानी यूजर्स को केवल 11 महीनों की पेमेंट करनी है और उन्हें 1 महीनेे की सर्विस फ्री मिलेगी।

Airtel Digital TV बेसपैक

इसमें Dabangg Sports पैक है जिसकी कीमत 290 रुपये प्रति माह है। इसके बाद Value Sports Lite पैक है,जिसकी कीमत 332 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा Value Sports पैक है जिसकी कीमत 360 रुपये प्रति माह है। वहीं Mega पैक और Dabangg Sports HD पैक की कीमत क्रमश: 510 रुपये और 360 रुपये प्रति माह है। इसके बाद Value Sports Lite HD और Value Sports HD पैक की कीमत क्रमश: 480 रुपये और 495 रुपये प्रति माह है। आखिरी बेस पैक Mega Pack HD है जिसकी कीमत 699 रुपये प्रति माह है।

बता दें कि इससे पहले एयरटेल ने अपने डिजिटल टीवी एचडी (Airtel Digital TV HD) और एसडी सेट-टॉप बॉक्स (SD Set-Top Boxes) की कीमतों में भारी कटौती की है। Airtel Digital TV HD सेट-टॉप बॉक्स को महज 1,300 रुपये और SD सेट-टॉप बॉक्स को 1,100 रुपये में खरीद सकते हैं। बता दें कि इससे पहले HD सेट-टॉप बॉक्स की कीमत 1,800 रुपये थी। हालांकि इस कीमत में यूजर्स को डीटीएच पैक नहीं मिलेगा। यानी Airtel Digital TV HD सेट-टॉप बॉक्स खरीदने के बाद चैनल्स देखने के लिए अलग से प्लान खरीदना होगा।