Apple TV+ सर्विस लॉन्च, 1 साल तक फ्री में देख सकेंगे वीडियो कंटेंट

नई दिल्ली: अमेरिका की कंपनी Apple ने आईफोन 11 सीरीज ( iPhone 11 Series )के साथ एपल टीवी प्लस (Apple TV+) को भी लॉन्च किया है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। ये सर्विस दुनियाभर के 100 देशों में 1 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। कंपनी इस सर्विस से लोगों को जुड़ने के लिए शुरुआत के 7 दिनों तक फ्री में सेवा देने का ऐलान किया है। इसके बाद हर महीने 99 रुपये का भुगतान करके इस सर्विस का लुफ्त उठा सकते हैं। Apple TV Plus के जरिए यूजर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकेंगे। बता दें इस सब्सक्रिप्शन में फैमिली फीचर भी मिलेगा।



एपल टीवी प्लस फैमिली फीचर में यूजर परिवार के 6 सदस्यों के साथ इस सर्विस को साझा करके वीडियो देख सकता है। एप्पल के नए वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते नए वीडियोज कंटेंट और शानदार टीवी सीरीज को पेश किया जाएगा। को लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं Apple TV Plus 40 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने इस सर्विस के लिए करीब 43,040 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

यह भी पढ़ें- 48 मेगापिक्सल वाले Realme 5 Pro की सेल आज, 7,000 रुपये का मिल रहा बेनिफिट

Apple TV Plus के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में Apple TV App को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद सेवा का एक्सेस लेने के लिए हर महीने 99 रुपये का रीचार्ज कराना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत के 7 दिनों तक ये सर्विस आपको फ्री में मिलेगी। इतना ही नहीं रिपोर्ट की मानें तो कंपनी उन यूजर्स को Apple TV Plus सर्विस एक साल तक के लिए फ्री देगी जो लोग किसी भी नए एपल प्रोडक्ट को खरीदते हैं। गौरतलब है कि Apple TV Plus की सीधी टक्कर Netflix ( नेटफ्लिक्स ) और Amazon Prime ( अमेजन प्राइम ) से देखने को मिलेगी।