Best Air Cooler 2020: 10,000 रुपये से कम कीमत वाले कूलर, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: हर कोई गर्मी से परेशान है। ऐसे में घर को ठंडा रखने के लिए लोग एसी या कूलर ( Best Cooler 2020 ) का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस भयंकर गर्मी से राहत मिल सके। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एसी नहीं ( Best Desert Cooler in India ) खरीद सकते हैं। चलिए आज इन लोगों को कुछ ऐसे कूलर का नाम ( Best Cooler in India ) बताते हैं, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम ( best water cooler under 10,000 ) है और ये बिजली की खपत भी कम करते हैं। इतना ही नहीं मिनटों में आपके घर को पूरी तरह से ठंडा ( Cheapest Coolers for Room ) भी कर देगा।

Bajaj PCF 25DLX 24 लीटर एयर कूलर आपके बजट में है। इसकी कीमत 4, 300 रुपये है। Bajaj PCF 25DLX 24 मॉडल 80W पावर के साथ आता है। इसमें 3 Way कूलिंग मास्टर टेक्नोलॉजी और टर्बो FAN का इस्तेमाल किया गया है। इस कूलर में 24 लीटर का वाटर टैंक मौजूद है और ये 750 sq ft कमरे को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ये amazon और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Orient Electric Smartcool एयर कूलर भी खरीद सकते हैं। इसमें 20 लीटर का वाटर टैंक है और ये एक 150 sq ft एरिये को बेहतर कूलिंग दे सकता है। इसके अलावा ये 25 फिट तक हवा दे सकता है। इसे किसी भी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट पर इसे 4,650 रुपये में बेचने के लिए लिस्ट किया गया है।

Symphony Diet कूलर को घर के किसी भी कोने में लगा सकते है। इसमें Honeycomb Pads की मदद से कूलिंग काफी बेहतर किया गया है। इसकी क्वालिटी और डिजाइन दोनों दमदार है और Amazon और फ्लिपकार्ट पर ये कूलर 4,998 रुपये में लिस्ट किया गया है।

Whatsapp के करोंड़ों यूजर्स का मोबाइल नंबर खतरे में, कोई भी कर सकता है सर्च

Crompton Ozone 75-Litre Desert एयर कूलर को 3.9 स्टार रेटिंग के साथ crompton के इस एयर कूलर को 45 प्रतिशत के बड़े डिस्काउंट के साथ Rs 9, 499 में बेचा जा रहा है, जबकि मार्केट प्राइस Rs 17200 है। इसे Rs 447 की शुरूआती EMI पर भी खरीदा जा सकता है।

Symphony Ice Cube 27 Personal कूलर को Amazon पर नंबर 1 बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल इस कूलर को MRP 6599 की जगह Rs 6318 में खरीदा जा सकता है। इसे Rs 297 प्रति महीने की शुरूआती EMI पर भी खरीदा जा सकता है।