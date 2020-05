Best Smart TV 55-inch, शुरुआती कीमत 30,000 रुपये, जानें फीचर्स

नई दिल्ली। आज-कल लोग अपने घर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते है। अगर बात टीवी की करें तो हर कोई चाहता है कि उसके घर में स्मार्ट टीवी हो वो भी बड़ी स्क्रिन ( Best Smart TV 55 Inch ) वाला। साथ ही उसका बजट भी ज्यादा न हो। चलिए आज आपको 55 इंच वाले कुछ स्मार्ट टीवी ( best smart tv 55 inch 4k ) की जानकारी देते हैं। टीवी की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये ( best smart tv under 30000 ) है।

Mi TV 4X 55-Inch 2020 Edition

मी टीवी 4एक्स 55 इंच 2020 एडिशन की भारत में कीमत 34,999 रुपये है। ग्राहक टीवी को ई-कॉमर्स साइट Amazon, Mi.com, और मी होम स्टोर से खरीद सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी Android 9 Pie पर आधारित पैचवॉल 2.0 यूआई पर काम करता है और इसमें 55inch की 4K एचडीआर 10-बिट डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन (3840 x 2160 पिक्सल) है और ये 178 डिग्री व्यूइंग एंगल व 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ है। इसके अलावा इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल है और इसमें 2 जीबी डीडीआर रैम और 8 जीबी स्टोरेज दी गयी है। साउंट क्वालिटी के लिए 10 वॉट के दो बिल्ट-इन स्पीकर्स दिए हैं,

Telefunken 55 4K Ultra HD Smart LED TV

इस स्मार्ट टीवी को ग्राहक अमेजन इंडिया से बुक कर सकते हैं और कीमत महज 28,999 रुपये है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पतले बैजेल हैं और ये 4K ultra HD स्मार्ट टीवी है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hertz है। इसमें 20 W का साउंड स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा 1GB रैम के साथ 8GB इंटरनल मैमोरी दी गयी है। इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल है और कंपनी की तरफ से टीवी पर एक साल की वारंटी भी मिल रही है।

20 मई को iPhone SE 2020 की भारत में Flipkart पर पहली सेल, जानें ऑफर्स

Nokia 55 4K smart TV

नोकिया 4के स्मार्ट टीवी की भारत में कीमत 41,999 रुपये है। इसे ग्राहक फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। Nokia 4K Smart TV में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिजॉल्यूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। इस टीवी में क्वॉडकोर चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। 4K Smart TV में 2.25 जीबी रैम का सपोर्ट है और ये एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए इंटेलिजेंट डिमिंग टेक्नॉलजी, डॉल्बी विजन और HDR 10 जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा इसमें जेबीएल की साउंड टेक्नोलॉजी दी गयी है। इस स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स, गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब पहले से ही मौजूद मिलेगा।