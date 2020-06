गर्मी में बिजली बिल कम करने के लिए AC को इस Tempreature पर करें सेट

नई दिल्ली। गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों हर कोई अपने घर में एसी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बिजली बिल ज्यादा ( Save Electricity Bill From AC ) आता है। इससे बचने के लिए अक्सर एसी को थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चलाकर बंद ( Best Air Conditioner Temperature ) कर देते है। इससे गर्मी में परेशान होना पड़ता है। चलिए आज एक ऐसा तरीका बताते हैं, जिसकी मदद से आप दिनभर एसी चलाएंगे तो भी बिजली बिल कम ( Reduce Electricity Consumption of AC ) आएगा।

कूल मोड में बिजली की बचत की क्षमता एयर कंडीशनर में निर्धारित तापमान पर निर्भर करती है| बिजली की बचत करनाा चाहते हैं तो एसी का तापमान 25 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा एसी को फैन मोड में रख सकते हैं। इसमें एसी का पंखा चलता है और कंप्रेसर बंद रहता है| इससे घर का बिजली बिल भी कम आएगा। बता दें कि कंप्रेसर बिजली का ज्यादा खपत करता है। हालांकि कंप्रेसर बंद होने से रुम ज्यादा ठंडा नहीं होगा और ऐसे में कमरे का फैन बंद करना होगा।

इसके अलावा अगर आप अपने घर के लिए एसी खरीद रहे हैं तो उसकी रेटिंग पर ध्यान जरूर दे, क्योंकि अच्छी स्टार रेटिंग यानी 5 स्टार रेटिंग वाले एसी कम बिजली बिल खपत करते हैं और गर्मी से भी राहत देते हैं। इसके अलावा घर में पुराने एसी का इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। साथ ही गर्मी शुरू होने से पहले एसी को एक बार साफ जरूर कर लें ताकि खराब होने की समस्या से बच सके।

Inverter AC भी बिजली की खपत कम करते हैं। इसमें variable स्पीड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो तापमान के हिसाब से स्पीड को कम अधिक करता रहता है और इंनवर्ट को ऑफ नहीं होने देता है। इसके अलावा Inverter AC कमरे के सेटट तापमान पर पहुंचने के बाद अपने स्पीड कम कर देता है, जिससे की आपको सेटिंग करने की जरूरत न पड़ें। इसकी खासियत है कि इसका कंप्रेसर ऑफ मोड पर नहीं होता है, जिससे घर के बिजली बिल में 40 फीसदी की बचत होती है।