564 रुपये में खरीदें Samsung Galaxy Buds Plus, 6 मार्च से होगी डिलिवरी

Samsung Galaxy Buds Plus की भारत में 11,990 रुपये रखी गयी है और ग्राहक Buds Plus कंपनी की साइट से बुक कर सकते हैं। वहीं Samsung Galaxy Buds Plus को EMI के तहत सिर्फ 564.41 रुपये में खरीदने का मौका भी दिया जा रहा है।