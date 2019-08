Tata Sky New Flexi Annual Plan: एक बार रीचार्ज पर मिलेगा 13 महीने का सब्सक्रिप्शन

नई दिल्ली: टाटा स्काई ने अपने Flexi Annual Plan में बदलाव करते हुए नया फ्लैक्सी एनुअल प्लान पेश किया है। इसमें यूजर्स को एक महीने फ्री में चैनल देखने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले इस प्लान में यूजर्स को अपने रेगुलर प्लान की वैलिडिटी को खत्म करना होता था। इसके बाद उनके अकाउंट में एक महीने के बोनस का एक्सेस मिलता था। बता दें कि Tata Sky New Flexi Annual Plan को पिछले साल अप्रैल में पेश किया गया था।

Tata Sky New Flexi Annual Plan को कंपनी की साइट पर लिस्ल कर दिया गया है। इस प्लान का लाभ यूजर्स आज से उठा सकते हैं। इतना ही नहीं की New Flexi Annual Plan में सब्सक्राइबर्स अपनी पसंद के पैक का 12 महीने का रीचार्ज करवा सकते हैं। रीचार्ज कराने के 48 घंटे के बाद यूजर्स को 13वें महीने का एक्सेस अपने आप मिल जाएगा। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को New Flexi Annual Plan में चैनल एड या ड्रॉप करने की आजादी भी दी गयी है।

Tata Sky Set top Box कीमत

Tata Sky अपने ग्राहकों को चार तरह का सेट-टॉप बॉक्स दे रहा है। Tata Sky SD के बेसिक सेट-टॉप बॉक्स की कीमत 1,399 रुपये है, जिसमें यूजर्स को DVD क्वालिटी पिक्चर और CD क्वालिटी ऑडियो मिलता है। HD की कीमत 1,499 रुपये है, जिसमें 1080i वीडियो क्वालिटी और 16:9 एस्पेक्ट रेश्यो वाली वीडियो क्वालिटी के साथ Dolby Digital Surround Sound मिलता है। वहीं Tata Sky 4K सेट-टॉप बॉक्स की कीमत 6,400 रुपये है जिसमें full HD रेजॉल्यूशन व 4K UHD रेजॉल्यूशन मिलता है और 4K TV एक्सपीरिएंस भी मिलेता है। Tata Sky+ HD की कीमत 9,300 रुपये है। इसमें यूजर्स को 1080i रेज्यूलेशन की पिक्चर क्वालिटी और Dolby Digital Surround Sound एक्सपीरिएंस मिलता है। साथ ही NDTV, ToI, CricketBuzz और कई वेब ऐप्स मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स Tata Sky mobile app के जरिए भी अपना पंसदीदा टीवी शो रिकॉर्ड करके देख सकते हैं।